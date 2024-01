Unfälle

Viele Unfälle wegen Glatteis im südlichen Baden-Württemberg

Stuttgart

Ein Straßenschild warnt mit einer Blinkleuchte vor Glatteis. (Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild )

Am frühen Dienstagmorgen hat es viele Glatteisunfälle im südlichen Baden-Württemberg gegeben. Menschen seien nur leicht verletzt worden - in den meisten Fällen sei es bei Blechschäden geblieben, so die Polizei.