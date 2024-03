Viele Fragezeichen bei Aufsteiger Heidenheim: Maloney fehlt

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim muss zum ersten Mal in dieser Saison auf Lennard Maloney verzichten. Der US-amerikanische Fußball-Nationalspieler, der bisher immer in der Startelf stand, fällt für das Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt aufgrund einer Innenbandverletzung im Knie aus, sagte Trainer Frank Schmidt einen Tag vor dem Aufeinandertreffen. „Es wird kein längerfristiger Ausfall, aber Anfang der Woche hatte er noch richtig Probleme“, sagte Schmidt.

Auch einige andere Spieler hätten kürzertreten müssen und seien dementsprechend fraglich, berichtete der Coach. „Die Jungs, die angeschlagen sind, das sind die Spieler, die Woche für Woche hinsichtlich der Intensität und der Sprints bei uns an der Spitze stehen. Da müssen wir einfach schauen, ob es Sinn macht, jemanden zu bringen - vor allem bei muskulären Geschichten“, sagte der Coach. „Normalerweise ist ein Tag vor dem Spiel alles im Kasten, aber das ist diesmal eben nicht so. Wir wissen noch nicht, wie wir aufgestellt sein werden.“

Während die Hessen keines der letzten sechs Pflichtspiele gewinnen konnten, sind die Heidenheimer aktuell besser drauf. Der Tabellenzehnte musste sich in den zurückliegenden zehn Partien nur dem Spitzenreiter Bayer Leverkusen geschlagen geben. „Aber Frankfurt hat natürlich den Anspruch, in der Bundesliga wieder einen Platz zu belegen, um nächstes Jahr international zu spielen, und wir spielen, um die Klasse zu halten. Von daher ist klar, dass wir nicht als Favorit in dieses Spiel gehen“, sagte Schmidt über die Ausgangslage.