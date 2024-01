Viel Sonnenschein im Südwesten

Bei reichlich Sonnenschein und für die Jahreszeit milden Temperaturen mit fünf bis zwölf Grad kommen im Südwesten erste zaghafte Frühlingsgefühle auf. Einem ausgedehnten Sonntagsspaziergang stehe damit nichts mehr im Wege, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdiensts (DWD).

Auch zum Wochenbeginn können sich Menschen im Ländle auf Sonnenschein freuen. Gelegentlich erwartet der DWD am Montag jedoch auch durchziehende Wolkenfelder. In der Nacht zum Dienstag kann es gebietsweise zu Nebel oder Hochnebel kommen. Am Dienstag und Mittwoch klettern die Temperaturen weiter nach oben, mit Höchstwerten von 9 bis 14 Grad am Mittwoch. Es bleibt trocken.