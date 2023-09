Winzer

Viel Sonne: Weinbauern hoffen auf guten Jahrgang

Fellbach / Lesedauer: 2 min

Weintrauben der Sorte Solaris werden beim Start der Weinlese vom Rebstock geschnitten. (Foto: Uwe Anspach/dpa )

Trotz der einen oder anderen Wetterkapriole hoffen die württembergischen Winzer auf überdurchschnittliche Weine in diesem Jahr. „Wenngleich das Weinbaujahr erneut einige Herausforderungen mit sich brachte, sind die Grundlagen für einen sehr guten Jahrgang gelegt“, sagte der Präsident des württembergischen Weinbauverbands, Hermann Hohl, am Montag in Fellbach bei Stuttgart.

Veröffentlicht: 11.09.2023, 12:15 Von: Deutsche Presse-Agentur