Sie haben es geschafft: Seit sechseinhalb Jahren kämpfen die beiden Mütter Corinna Fellner aus Amtzell im Kreis Ravensburg und Anja Plesch-Krubner aus Heidelberg für eine Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium (G9) in Baden-Württemberg.

Nun haben sie fast doppelt so viele Unterschriften für einen entsprechenden Volksantrag gesammelt als nötig gewesen wären.

Und nun? Das Wichtigste im Überblick:

Worum geht es?

Alle deutschen Flächenländer haben inzwischen eine Rolle rückwärts vollzogen und setzen wieder auf G9 ‐ außer Baden-Württemberg. Schließlich gebe es so viele alternative Wege im Südwesten, das Abitur in neun Jahren zu erlangen, wie in keinem anderen Land, lautet das übliche Argument. Neben 43 Gymnasien, die G9 seit vielen Jahren in einem Modellprojekt anbieten, gibt es Oberstufen an beruflichen Gymnasien und einige an Gemeinschaftsschulen.

Wofür kämpft Initiative „G9 Jetzt!“?

Die Initiative und ihre Unterstützer fordern, G9 an allen Gymnasien wieder als „Normalfall“ einzuführen und parallel G8 für diejenigen anzubieten, die das bevorzugen. „Wir wollen kein zurück zum alten G9“, betont Plesch-Krubner am Donnerstag in Stuttgart. Künftig soll etwa Informatik im Unterricht verankert werden und mehr politische Bildung. „Wir wollen kein leichteres Abitur, wir wollen ein qualitativ hochwertiges.“ Gerade wegen der durch Corona entstandenen Lernlücken sei ein Umstieg schnell nötig, und zwar für alle Schüler bis zur 10. Klasse, betont Fellner. Die G9-Modellschulen im Land hätten passende Lehrpläne in den Schubladen.

Ihre Vorstellung vom G9-Gymnasium der Zukunft hat die Initiative mit der Hilfe von Juristen in einen Gesetzentwurf gegossen. Ein zusätzliches Jahr soll demnach vor der zweijährigen Oberstufe eingefügt werden. Je nachdem, wie viele Schülerinnen und Schüler sich für G9 entscheiden, seien zwischen 1119 und 1328 zusätzliche Lehrerstellen nötig. Das Kultusministerium spricht von 1400 Lehrerstellen.

Was hat die Initiative erreicht?

Seit November 2022 haben die Aktivistinnen und ihre Unterstützer mit einem Volksantrag Unterschriften für ihren Gesetzentwurf gesammelt. „Der Weg, der war schwierig“, sagt Fellner und berichtet von dem enormen bürokratischen Aufwand. Unterzeichner des Volksantrags mussten ihre Unterschrift auf einem Formblatt leisten. Bürgerämter mussten für jeden Unterzeichner bestätigen, dass es sich um einen in Baden-Württemberg lebenden Wahlberechtigten handelt. „Das Werkzeug Volksantrag gibt es seit 2016“, beklagt Fellner.

Wir hinken jetzt echt unserem Soll hinterher. Anja Plesch-Krubner

„Leider wissen viele Ämter immer noch nicht, wie sie vorgehen sollen. Innerhalb eines Jahres, bis zum 13. November, musste die Initiative Unterschriften von 0,5 Prozent der Wahlberechtigten sammeln, was ungefähr 39.000 Menschen entspricht. Als Fellner am Donnerstag vor Journalisten verkündet, dass mit 77.838 zwei Wochen vor Abgabefrist das nötige Quorum fast zweifach erreicht worden sei, brandet unter den zwei Dutzend anwesenden Unterstützern Applaus aus ‐ manche weinen. Noch im Sommer hatten die Initiatorinnen Zweifel, ob das Quorum erreicht würde.

„Wir hinken jetzt echt unserem Soll hinterher“, erinnert sich Plesch-Krubner an diese Phase. Vor allem in den letzten Wochen aber haben ihre Satteltaschen am Fahrrad nicht mehr ausgereicht, um all die Pakete mit Unterschriftenblätter von der Post in Amtzell nach Hause zu transportieren, erklärt Fellner. Die Unterschriften hat die Initiative symbolisch an Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) übergeben.

Wie geht es nun weiter?

Nun muss der Landtag prüfen, ob der Volksantrag zulässig ist. Spätestens in einem halben Jahr muss der Landtag dann öffentlich über den Antrag und den zugehörigen Gesetzentwurf debattieren und abzustimmen. Ändern kann er am Text nichts.

Falls er den Gesetzentwurf ablehnt, können die Initiatoren innerhalb von drei Monaten ein Volksbegehren starten. Dafür müssten sie dann wieder Unterschriften sammeln ‐ diesmal aber von zehn Prozent der Wahlberechtigten (etwa 780.000) innerhalb eines halben Jahres.

Was tut die Landesregierung?

Die setzt auf ein sogenanntes Bürgerforum. Seit September diskutieren rund 60 zufällig ausgewählte Bürger aus dem ganzen Land über eine Rückkehr zu G9 und den möglichen Auswirkungen. Sie bekommen Informationen von Betroffenen, Verbänden und Wissenschaftlern. Mitte Dezember sollen sie ihre Empfehlungen vorstellen. Bindend sind diese aber nicht.

Den letzten erfolgreichen Volksantrag „Rettet die Bienen!“ hatte die Landesregierung 2019 damit abgeräumt, dass sie mit allen Parteien einen Kompromiss erarbeitet hat: das Biodiversitätsstärkungsgesetz.

Daraufhin hatten die Verbände keine Unterschriften mehr gesammelt. Für solches Vorgehen zeigen sich die beiden Aktivistinnen offen. „In den letzten sechseinhalb Jahren hat man sehr wenig mit uns gesprochen“, so Plesch-Krubner, „deshalb freuen wir uns über jedes Gesprächsangebot.“

Welche Reaktionen gibt es?

Der Philologenverband als Vertreter der Gymnasiallehrer fordert schon lange eine Rückkehr zu G9. Entsprechend erfreut meldet sich der Vorsitzende Ralf Scholl zu Wort. Er fordert: „Der Landtag sollte den Bürgerwillen respektieren und jetzt handeln!“ Ähnlich äußern sich AfD und SPD im Landtag und pochen auf eine Wahlfreiheit zwischen G8 und G9. „Kinder und Jugendliche brauchen Zeit zum Lernen ‐ gerade nach den Corona-Ausfällen“, so der SPD-Bildungsexperte Stefan Fulst-Blei.

Bildung ist eine Investition in die Zukunft und kein Kostenpunkt Sebastian Kölsch

Auch die Grünen signalisieren Unterstützung für mehr Flexibilität. Aber, betont Thomas Poreski: „Das darf nicht zulasten anderer Schularten gehen.“ Schon die für G9 notwendigen Schulbauprojekte würden landesweit Hunderte von Millionen Euro kosten, was „angesichts der aktuellen Herausforderungen jedoch utopisch“ sei.

„Die Konsequenzen eines möglichen Schulsystemwechsels müssen wir ganzheitlich abwägen“, so Poreski, weshalb die Grünen auf die Empfehlungen des Bürgerforums setzten. Noch deutlicher wird Petra Rietzler vom Verein für Gemeinschaftsschulen. Sie wirft den Gymnasial-Eltern einen Tunnelblick und eine „Bevorzugung einer kleinen gesellschaftlichen Gruppe auf Kosten aller anderen“ vor. Das sei kurzsichtig und egoistisch.

Das Kostenargument gegen G9 lässt der Landeselternbeirat (LEB) nicht gelten. „Bildung ist eine Investition in die Zukunft und kein Kostenpunkt“, betont der Vorsitzende Sebastian Kölsch. Es brauche insgesamt höhere Investitionen in Bildung. „Verteilungskampf-Argumente zwischen den einzelnen Schularten verbieten sich daher von vornherein.“ Auch der LEB steht klar zu einer Wiedereinführung von G9, wobei künftig Aspekte wie Chancengerechtigkeit, individuelle Förderung oder Inklusion stärker berücksichtigt werden sollten, erklärt Kölsch.