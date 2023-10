Katastrophenschutz

Viel Interesse von Südwest-Kommunen an Sirenen

Müllheim/Stuttgart / Lesedauer: 2 min

Eine Sirene steht auf einem Gebäude nahe dem Europaplatz in Freiburg. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa )

Mit Sirenen werden Menschen in Gefahrenlagen gewarnt. Der Bund fördert Investitionen in Kommunen, auch im Südwesten. Dort liegt eine Stadt in Südbaden vorne, die schnell mit Anträgen unterwegs war.

Veröffentlicht: 23.10.2023, 05:29 Von: Deutsche Presse-Agentur