VfB will gegen Augsburg weiteren Dämpfer vermeiden

Mit einem Sieg gegen den FC Augsburg will der VfB Stuttgart sein bis dahin gelungenes Jahr in der Fußball-Bundesliga abrunden. Nach dem Fast-Abstieg in der Vorsaison sind die Schwaben in der aktuellen Spielzeit die große Überraschung und werden auf einem Champions-League-Platz überwintern. Gegen den FCA wollen sie heute (20.30 Uhr/Sky) die 0:3-Klatsche beim FC Bayern München vom vergangenen Sonntag vergessen machen.

Die Gäste sind allerdings ordentlich in Form und verloren erst eins ihrer acht Spiele unter dem dänischen Trainer Jess Thorup, der vor rund einem Jahr auch als Kandidat beim VfB gehandelt worden war. Am Samstag erkämpfte der FCA ein 1:1 gegen Vizemeister Borussia Dortmund.