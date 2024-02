VfB vorerst weiter ohne Nübel: Hoeneß warnt vor Darmstadt

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart muss vorerst weiter ohne Stammtorhüter Alexander Nübel auskommen. Der 27-Jährige werde wegen seiner Hüftprobleme auch für die Partie beim Tabellenletzten SV Darmstadt 98 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ausfallen, sagte Trainer Sebastian Hoeneß am Donnerstag. Eine genaue Prognose, wie lange Nübel noch fehlen wird, könne er nicht abgeben, teilte der Coach mit. Womöglich sei der Torwart für das Spiel gegen den 1. FC Köln am 24. Februar wieder eine Option.

Nübel hatte dem Tabellendritten schon am vergangenen Sonntag gegen den FSV Mainz 05 (3:1) gefehlt. Genau wie gegen die Rheinhessen dürfte ihn auch am Samstag Fabian Bredlow vertreten. In Darmstadt fehlt dem VfB zudem Verteidiger Anthony Rouault, der wegen seines Nasenbeinbruchs am Montag operiert wurde.

Er erwarte ein „unangenehmes Spiel“, sagte Hoeneß. Zumindest der Relegationsplatz sei für die mittlerweile seit 14 Liga-Partien sieglosen Darmstädter noch „in absoluter Sichtweite“, erklärte er. Der Rückstand der Lilien auf Rang 16 beträgt vor dem 22. Spieltag vier Punkte. „Sie werden alles dafür tun, uns das Leben schwer zu machen“, sagte der VfB-Coach. „Die geben nicht auf.“