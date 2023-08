VfB vor großer Bundesliga–Herausforderung bei RB Leipzig

Nach dem furiosen Saisonstart erwartet den VfB Stuttgart zum Auftakt des zweiten Spieltags am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) eine große Herausforderung bei DFB–Pokalsieger RB Leipzig. Von bisher zehn Duellen mit den Leipzigern in der Fußball–Bundesliga haben die Schwaben noch keines gewonnen. Stattdessen haben sie schon achtmal gegen RB verloren.

Am vergangenen Samstag hatte der Beinahe–Absteiger der vergangenen Spielzeit von Trainer Sebastian Hoeneß einen schwachen VfL Bochum 5:0 besiegt. Der VfB tritt damit nun als Tabellenführer an. Die Leipziger von Trainer Marco Rose unterlagen zum Auftakt 2:3 in Leverkusen und wollen mit einem Sieg gegen den VfB einen kompletten Fehlstart verhindern.