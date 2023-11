VfB-Trainer Hoeneß: Weiter volles Vertrauen in Nationalelf

Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart glaubt trotz der schwachen Leistungen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in den vergangenen Partien an eine erfolgreiche Heim-EM 2024. „Natürlich habe ich die Spiele gesehen“, sagte der Coach des Bundesligisten am Donnerstag über die Niederlagen des DFB-Teams in den Tests gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2). „Ich hoffe und glaube auch weiter daran, dass wir eine gute Rolle spielen werden nächsten Sommer. Deswegen werde ich eines jetzt sicher nicht tun: irgendwelche Verbesserungsvorschläge machen.“

Es sei keine einfache Aufgabe für Bundestrainer Julian Nagelsmann und dessen Team, so Hoeneß. „Umso wichtiger ist es, dass man zusammenrückt, Dinge gut analysiert, ehrlich miteinander umgeht und am besten die richtigen Schlüsse zieht. Ich habe da volles Vertrauen.“ Was die DFB-Elf jetzt nicht brauche, seien „noch mehr Leute, die wissen, wie es besser geht“, erklärte der Trainer des aktuellen Bundesliga-Dritten, der am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt zu Gast ist.