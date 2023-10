VfB testet in Länderspielpause gegen Wehen Wiesbaden

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart bestreitet in der anstehenden Länderspielpause ein Testspiel gegen Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden. Die Partie am 12. Oktober finde aus organisatorischen Gründen aber ohne Zuschauer statt, teilten die Schwaben am Mittwoch mit. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) trifft der aktuell zweitplatzierte VfB in der Liga auf den VfL Wolfsburg.