VfB Stuttgart verleiht Stürmer Perea an Hansa Rostock

Fußball–Bundesligist VfB Stuttgart leiht Angreifer Juan Jose Perea für eine Saison an den FC Hansa Rostock aus. Eine Klasse tiefer soll der 23–jährige Mittelstürmer Spielpraxis sammeln, teilten die Schwaben am Freitag mit. „Für seine weitere Entwicklung ist es wichtig, so häufig wie möglich auf hohem Niveau zum Einsatz zu kommen“, sagte VfB–Sportdirektor Fabian Wohlgemuth. „Bei Hansa Rostock sind diese Rahmenbedingungen absolut gegeben, deshalb sind wir davon überzeugt, dass die Leihe ein guter Schritt für Juan ist.“

Bislang absolvierte Perea, an dem Medienberichten zufolge auch die Zweitligisten Karlsruher SC und 1. FC Kaiserslautern Interesse gehabt haben sollen, 19 Spiele für den VfB. Dabei erzielte er einen Treffer.

„Mit Juan haben wir einen Spieler bekommen, der über ein hohes Maß an Intensität verfügt“, sagte Rostocks Sportdirektor Kristian Walter. Sein Tempo und sein Offensivdrang werde die vorderste Reihe der Mannschaft beleben. „Wir sehen in ihm ein passendes Puzzle–Stück im Offensivbereich.“