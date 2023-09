VfB Stuttgart verleiht Sankoh erneut in die Niederlande

Offensivspieler Mohamed Sankoh wechselt mit sofortiger Wirkung vom Fußball–Bundesligisten VfB Stuttgart zum niederländischen Erstligisten Heracles Almelo. Die beiden Clubs verständigten sich auf eine einjährige Leihe, teilten die Schwaben am Freitag mit. „Für Mo ist es sehr wichtig, regelmäßig zum Einsatz zu kommen. Bei Heracles Almelo hat er diese Option in einer Liga, die er bereits aus der vergangenen Spielzeit kennt“, sagte Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

Der 19–Jährige kam 2020 zum VfB und war bereits in der Vorsaison in die Eredivisie an Vitesse Arnheim ausgeliehen gewesen. Dort bestritt Sankoh 21 Spiele, in denen er zwei Tore erzielte. Für den VfB lief der Stürmer bislang zweimal in der Bundesliga, einmal im DFB–Pokal sowie 15 Mal in der Regionalliga Südwest auf.