VfB Stuttgart verleiht Offensivspieler Dias nach Polen

Fußball–Bundesligist VfB Stuttgart verleiht Offensivspieler Gil Dias bis zum Saisonende an Legia Warschau. Danach besitzt der polnische Erstligist nach eigenen Angaben vom Montag eine Kaufoption für den 26–Jährigen. Dias war erst im Januar von Benfica Lissabon zum VfB gewechselt. Nachdem Sebastian Hoeneß im April die Nachfolge von Ex–Trainer Bruno Labbadia übernommen hatte, spielte der Portugiese in Stuttgart aber keine Rolle mehr. In der laufenden Saison stand er bei keinem Pflichtspiel der Schwaben im Kader. Sein Vertrag beim VfB läuft noch bis zum 30. Juni 2025.

„Gil brauchte keine lange Anlaufphase. Er hat praktisch mit seinem Einstieg wichtige Tore für uns in der Liga und im Pokal erzielt. Später haben sich die Dinge für ihn nicht mit der gleichen Dynamik weiterentwickelt. Dennoch ist er zu jeder Zeit Teamplayer geblieben“, sagte Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.