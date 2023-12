VfB Stuttgart verkauft Klimowicz an Atlético San Luis

Bundesliga

VfB Stuttgart verkauft Klimowicz an Atlético San Luis

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Stuttgarts Mateo Klimowicz in Aktion. (Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild )

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart gibt seinen früheren Offensivspieler Mateo Klimowicz dauerhaft an Atlético San Luis ab. Der 23-Jährige war bisher nur an den mexikanischen Club ausgeliehen und wechselt nun endgültig nach Mittelamerika, wie der Tabellendritte am Freitag mitteilte.

Veröffentlicht: 22.12.2023, 15:30 Von: Deutsche Presse-Agentur