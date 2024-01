VfB Stuttgart tritt zum Rückrundenauftakt in Bochum an

Fußball

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Ein Spielball liegt auf dem Rasen. (Foto: Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild )

Für den VfB Stuttgart soll das 1:3 in Mönchengladbach am vergangenen Samstag in einer bisher so erfolgreichen Saison ein Ausrutscher bleiben. Klappt es in Bochum auch ohne Guirassy?