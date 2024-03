VfB Stuttgart strebt Schritt zur Champions League an

Der VfB Stuttgart will am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) mit einem Heimsieg gegen den 1. FC Union Berlin Tabellenplatz drei in der Fußball-Bundesliga weiter festigen und den nächsten Schritt Richtung Europapokal-Qualifikation schaffen. Die Schwaben von Trainer Sebastian Hoeneß sind seit sechs Spielen in der Liga ungeschlagen. Noch spricht der Coach zwar nicht über eine mögliche Teilnahme an der Champions League. Man wolle „den Job ein Stück weit zu Ende bringen“, sagte Hoeneß aber vor dem Duell.

Die Eisernen könnten mit einem Überraschungssieg ihren Vorsprung auf den Relegationsplatz vergrößern. Vor dem 25. Spieltag liegen die Berliner acht Punkte vor Relegationsplatz 16. Der VfB hat als Dritter sechs Zähler Vorsprung auf Borussia Dortmund und sieben auf RB Leipzig.