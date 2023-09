Bundesliga

VfB Stuttgart hofft in Mainz auf ersten Auswärtssieg

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß gestikuliert. Nun tritt er mit seiner Mannschaft beim FSV Mainz 05 an. (Foto: Tom Weller/dpa )

Nach bisher zwei Heimsiegen in dieser Spielzeit will der VfB nun auch in der Fremde gewinnen. Fehlen wird am Samstag Mittelfeldspieler Woo–Yeong Jeong.

