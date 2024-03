VfB Stuttgart feiert klaren Sieg bei TSG Hoffenheim

Der VfB Stuttgart liegt in der Fußball-Bundesliga weiter auf Champions-League-Kurs. Durch den 3:0 (2:0)-Sieg bei der TSG 1899 Hoffenheim festigte das Team von Trainer Sebastian Hoeneß am Samstagabend den dritten Tabellenplatz. Vor 30 150 Zuschauern in der Sinsheimer Arena trafen Enzo Millot (16. Minute), Serhou Guirassy (45.+1) und Jamie Leweling (68.) für die spielerisch klar überlegenen Schwaben.