VfB Stuttgart denkt bei Sportvorstand-Suche auch an Bobic

Fredi Bobic vor einem Spiel im Interview. (Foto: Tom Weller/dpa )

Der VfB Stuttgart beschäftigt sich bei der Suche nach einem neuen Sportvorstand einem Medienbericht zufolge auch mit Fredi Bobic. Der Fußball-Bundesligist soll sich mit seinem früheren Spieler und Manager in Verbindung gesetzt und dessen Interesse an dem Posten abgeklopft haben, berichtete der TV-Sender Sky am Freitag.

Veröffentlicht: 20.10.2023, 14:04 Von: Deutsche Presse-Agentur