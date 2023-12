Bundesliga

VfB schließt bei den Bayern 15. Bundesliga-Spieltag ab

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Stuttgarts Cheftrainer Sebastian Hoeneß ist an der Seitenlinie in Aktion. (Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild )

Die Stuttgarter wollen weiter für Furore sorgen und in der Tabelle an den Münchnern vorbeiziehen. Coach Hoeneß kündigt einen mutigen Auftritt an. Auch für ihn persönlich wird es ein besonderes Spiel.

Veröffentlicht: 17.12.2023, 03:31 Von: Deutsche Presse-Agentur