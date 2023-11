VfB präsentiert Stephan Hildebrandt als neuen NLZ-Direktor

Der VfB Stuttgart hat Stephan Hildebrandt als neuen Direktor des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) des Fußball-Bundesligisten präsentiert. Der 50-Jährige übernimmt die Position von sofort an und tritt die Nachfolge von Thomas Krücken an, der kürzlich zum Champions-League-Sieger Manchester City gewechselt war. Das gaben die Schwaben am Mittwoch bekannt. Hildebrandt arbeitete zuletzt als sportlicher Berater für den Hamburger SV, bei dem er zwischen 2002 und 2010 bereits als Leiter der Nachwuchsabteilung tätig gewesen war.

„Er bringt vielfältige Erfahrungen mit und wird mit seinem Hintergrund als lizenzierter Trainer unseren spielerzentrierten Weg im NLZ fortführen. Zugleich soll er gemeinsam mit Fabian Wohlgemuth konsequent die Einbindung von Toptalenten in den Profibereich vorantreiben“, sagte der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle.