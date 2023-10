VfB ohne Torjäger Guirassy gegen Hoffenheim

Ohne Serhou Guirassy will der VfB Stuttgart im Landesduell mit der TSG 1899 Hoffenheim seinen starken Erfolgslauf in der Fußball-Bundesliga fortsetzen. Gegen das Team des früheren Stuttgarter Trainers Pellegrino Matarazzo streben die Schwaben am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ihren siebten Sieg in Serie an. Der verletzungsbedingte Ausfall von Guirassy ist allerdings ein schwerer Verlust. Der Stürmer ist mit bisher 14 Toren bester Bundesliga-Torschütze. Wie für Matarazzo ist es auch für VfB-Trainer Sebastian Hoeneß ein Wiedersehen mit dem Ex-Club, Hoffenheim war seine erste Station als Bundesliga-Coach. Die Hoffenheimer haben bisher alle vier Auswärtsspiele der Saison gewonnen.