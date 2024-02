VfB mit Personalsorgen vor Spiel gegen Mainz

Der VfB Stuttgart will in der Fußball-Bundesliga auf Erfolgskurs bleiben, nachdem er im DFB-Pokal unglücklich ausgeschieden ist. Im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 sind am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) drei Punkte fest eingeplant. Die Partie ist der Auftakt einer Serie von drei Spielen gegen Abstiegskandidaten. Nach Mainz folgt am 17. Februar die Begegnung beim SV Darmstadt 98, eine Woche später spielt der VfB zu Hause gegen den 1. FC Köln. Mit einer optimalen Punkteausbeute würde die Qualifikation für die Champions League eine realistische Perspektive bleiben.

Allerdings bangt der VfB vor dem Duell mit Mainz noch um den Einsatz von Stürmer Deniz Undav und Torhüter Alexander Nübel. Beide sind nach dem Viertelfinal-Aus im Pokal gegen Bayer Leverkusen angeschlagen. Dafür hofft Trainer Sebastian Hoeneß in der Offensive auf ein Comeback von Angreifer Serhou Guirassy. Nach der Rückkehr von seiner Teilnahme mit Guinea am Afrika-Cup trainierte der mit bisher 17 Saisontreffern beste Stuttgarter Torschütze am Freitag wieder mit der Mannschaft.