VfB im Landesduell bei der TSG gefordert

Nach turbulenten Tagen und der Abwahl von Claus Vogt als Aufsichtsratschef will der VfB Stuttgart am Samstag (18.30 Uhr/Sky) wieder für sportliche Schlagzeilen sorgen. Mit einem Sieg im Baden-Württemberg-Duell bei der TSG 1899 Hoffenheim würden die Schwaben Platz drei in der Fußball-Bundesliga weiter festigen und ihre Chancen auf eine Champions-League-Teilnahme erhöhen. Die TSG ist Tabellensiebter.

Hoffenheims Trainer Pellegrino Matarazzo und VfB-Coach Sebastian Hoeneß treffen jeweils auf ihre Ex-Clubs. Die Stuttgarter Deniz Undav, Chris Führich, Waldemar Anton und Maximilian Mittelstädt dürften nach ihrer Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft beflügelt ins Spiel gehen - genau wie die Hoffenheimer Oliver Baumann und Maximilian Beier.