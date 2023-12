VfB hofft im Topspiel gegen Leverkusen auf nächsten Coup

Beflügelt vom Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale will der VfB Stuttgart am heutigen Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) auch in der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen ein weiteres Ausrufezeichen setzen. Man traue sich gerade mit den heimischen Fans im Rücken durchaus zu, die Werkself zu ärgern und ihr womöglich gar die erste Pflichtspiel-Niederlage der Saison zuzufügen, sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß.

Die Stuttgarter hatten sich im Pokal am Mittwoch eindrucksvoll gegen Borussia Dortmund durchgesetzt und erreichten genau wie die Leverkusener die nächste Runde. Bayer gewann gegen den SC Paderborn und hat auch in der Liga sowie in der Europa League diese Saison noch nicht verloren.