VfB denkt bei Sportvorstand–Suche auch an Chatzialexiou

Der VfB Stuttgart denkt bei seiner Suche nach einem neuen Sportvorstand einem Medienbericht zufolge auch an Joti Chatzialexiou, den derzeitigen Leiter der Nationalmannschaften beim Deutschen Fußball–Bund (DFB). Es soll bereits Gespräche zwischen VfB–Vizepräsident Rainer Adrion und dem 47–Jährigen gegeben haben, berichtete die „Bild am Sonntag“. Adrion, einst deutscher U21–Nationaltrainer, und Chatzialexiou kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit beim DFB. Chatzialexiou wurde bei den Schwaben in der Vergangenheit schon einmal gehandelt.

Aktuell ist Alexander Wehrle bei den Stuttgartern noch Vorstandschef und Sportvorstand in Personalunion. Der Bundesligist hatte aber schon vor längerer Zeit angekündigt, künftig wieder einen eigenen Sportvorstand einsetzen zu wollen. Eine Möglichkeit wäre auch, den derzeitigen Sportdirektor Fabian Wohlgemuth zu befördern. Chatzialexiou ist seit 2003 in verschiedenen Funktionen für den DFB tätig.