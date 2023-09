Bundesliga

VfB–Coach Hoeneß fordert weiter Demut

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß steht vor dem Spiel im Stadion. (Foto: Tom Weller/dpa )

Trainer Sebastian Hoeneß freut sich über den in Summe gelungenen Saisonstart der Stuttgarter, will aber ruhig bleiben. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth findet Gefallen am Spektakel.

Veröffentlicht: 02.09.2023, 19:47 Von: Deutsche Presse-Agentur