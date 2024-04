Schifffahrt

Verzögerung bei „Säntis“-Bergung - Zeitplan steht aber noch

Romanshorn / Lesedauer: 1 min

Das Dampfschiff „Säntis“ ist auf dem Bodensee zu sehen. (Foto: Schiffsbergeverein/Schiffsbergeverein/dpa )

Noch liegt die „Säntis“ auf dem Grund des Bodensees. Doch ein Verein will das alte Dampfschiff am 17. April aus der Tiefe bergen. Der Präsident hält an dem Zeitplan fest.