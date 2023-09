Paris

Versuchter Totschlag in Sigmaringen: Verdächtiger gefasst

Sigmaringen/Paris / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. (Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild )

Der Tatverdächtige im Fall eines versuchten Totschlags in Sigmaringen ist in Paris festgenommen worden. Der 22 Jahre alte Mann soll Anfang Juli einen ebenfalls 22–Jährigen mit einem scharfen Gegenstand lebensgefährlich verletzt haben, teilte die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Veröffentlicht: 01.09.2023, 14:30 Von: Deutsche Presse-Agentur