Versuchte Tötung: Mann nach Messerattacke festgenommen

Die Polizei hat einen Mann wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Rottenburg am Neckar (Kreis Tübingen) festgenommen. Der 22-Jährige steht im Verdacht, mit einem Messer einen Busfahrer schwer und einen zur Hilfe eilenden Passanten leicht verletzt zu haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten. Der Mann sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft.

Zu der Attacke kam es am Mittwochmorgen an einem Busbahnhof. Der Mann war zuvor schon mehrfach mit ungültigen Fahrkarten aufgefallen und wurde vom Busfahrer beim Einsteigen erkannt und angesprochen, wie ein Polizeisprecher sagte. Daraus entwickelte sich den Angaben zufolge ein Streit. Schließlich kam es zum Messerangriff. Lebensgefahr bestand weder beim 51 Jahre alten Busfahrer noch bei dem 43 Jahre alten Passanten. Der Tatverdächtige sei nicht vorbestraft gewesen.