„Verspätet zur Ausrüstungskontrolle“: Geldstrafe für VfB

Weil die Mannschaft am ersten Spieltag dieser Saison „verspätet zur Ausrüstungskontrolle“ kam, muss Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart eine Geldstrafe von 10.000 Euro zahlen. Die Partie gegen den VfL Bochum am 19. August habe mit knapp drei Minuten Verspätung begonnen, begründete das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) die Entscheidung. Der Verein habe dem Urteil zugestimmt, es sei damit rechtskräftig, teilte der DFB am Dienstag mit.

Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß besiegte den VfL Bochum zum Saisonauftakt mit 5:0. Nach einem insgesamt erfolgreichen Start in die neue Spielzeit belegen die Schwaben derzeit Platz vier und können bereits mit einem Punkt am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den SV Darmstadt 98 zumindest vorübergehend erneut Tabellenführer werden.