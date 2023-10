Verunreinigung

Versorger: Wasser in Freiburg-Kappel soll abgekocht werden

Freiburg / Lesedauer: 1 min

Wegen einer bakteriellen Verunreinigung wird das Trinkwassernetz in Teilen von Freiburg-Kappel gechlort. „Bis die Chlorung ausreichend wirkt, ist das Trinkwasser nur abgekocht zu verwenden“, teilte der Versorger Badenova am Freitag in Freiburg mit.

Veröffentlicht: 06.10.2023, 15:57 Von: Deutsche Presse-Agentur