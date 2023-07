Vermutlich Kerze vergessen: Zwei Verletzte und hoher Schaden

Eine Kerze hat vermutlich einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Leonberg (Landkreis Böblingen) ausgelöst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, habe ein 24 Jahre alter Mann am Sonntagabend eine Kerze unbeaufsichtigt gelassen. Durch den Rauchmelder wurde er auf das vermutlich von der Kerze verursachte Feuer aufmerksam und versuchte noch, es zu löschen. Als ihm dies nicht gelang, flüchtete er nach draußen. Zu dieser Zeit war der junge Mann alleine in der Wohnung.

Ein anderer Hausbewohner bemerkte Flammen, die aus einem Fenster heraus loderten und alarmierte die weiteren Hausbewohner. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der 24–Jährige und ein 34 Jahre alter Bewohner erlitten eine leichte Rauchvergiftung und wurden vor Ort behandelt. Die betreffende Wohnung ist vorerst nicht bewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 100.000 Euro.