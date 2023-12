Vermutlich betrunkener Autofahrer fährt gegen Wagen: tot

Vermutlich betrunken ist ein 61-Jähriger mit seinem Auto gegen einen geparkten Wagen in Straubenhardt (Enzkreis) gefahren und gestorben. Der Mann sei wegen zu hoher Geschwindigkeit und seinem Alkoholpegel von einer Straße abgekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Am Fahrbahnrand kam es dann am Freitag zu dem Zusammenprall. Einen Tag später starb der 61-Jährige im Krankenhaus. Ein Gutachter sollte den genauen Hergang klären.