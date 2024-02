Vermummt und mit Machete: Täter rauben Supermarkt aus

Mit einer Machete und einer Pistole bewaffnet haben zwei unbekannte Männer einen Supermarkt in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) ausgeraubt. Die beiden schwarz maskierten Täter bedrohten die Kassiererin, stahlen Geld aus der Kasse und flüchteten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Einer der maskierten Männer soll bei dem Überfall am Donnerstagabend mit der Machete auf Möbel eingeschlagen haben. Eine Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Zur Höhe der Beute machte die Polizei keine Angaben. Die Kassiererin wurde bei dem Überfall nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Ulm ermittelt.