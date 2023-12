Vermisstes Mädchen verließ im Schlafanzug das Elternhaus

Das in Bingen bei Sigmaringen vermisste zwei Jahre alte Mädchen hat sein Elternhaus am Sonntag wahrscheinlich in einem unbeobachteten Moment zwischen 16.00 und 17.00 Uhr verlassen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Das Mädchen sei zum Zeitpunkt seines Verschwindens mutmaßlich lediglich mit einem Schlafanzug bekleidet gewesen. Die Zweijährige sei etwa 60 Zentimeter groß und habe kurze, blonde Haare und blaue Augen.

Die Suche im Ort am Fuße der Schwäbischen Alb von rund 180 Einsatzkräften der Feuerwehr, Technischen Hilfswerks, Rettungsdienst und Deutschem Roten Kreuz verlief bisher ergebnislos. Im Einsatz waren auch Taucher, Spürhunde und eine Drohne. Die umfangreichen Suchmaßnahmen mit Polizeihubschrauber, Mantrailer-Hunden und Polizeikräften dauere aktuell weiter an, sagte die Polizei.