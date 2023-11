Schwaben

Vermisste Seniorin tot in Donau gefunden

Offingen / Lesedauer: 1 min

Polizisten stehen hinter einem Polizei-Flatterband. (Foto: Hannes P. Albert/dpa )

Eine vermisste Frau ist in Schwaben tot in der Donau gefunden worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten Spaziergänger den leblosen Körper der 86-Jährigen am Dienstag der vergangenen Woche bei Offingen (Landkreis Günzburg) entdeckt.

Veröffentlicht: 22.11.2023, 15:59 Von: Deutsche Presse-Agentur