Konflikte

Vermeintlicher Streitschlichter schlägt mit Bank auf Auto

Ostfildern / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. (Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild )

Ein 53 Jahre alter Mann hat in Ostfildern (Kreis Esslingen) mit einer Bierbank mehrmals auf ein Auto eingeschlagen - obwohl er eigentlich einen Streit zweier Autofahrer hatte schlichten wollen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten sich am Vorabend zwei Autofahrer auf einem Parkplatz gestritten.

Veröffentlicht: 22.12.2023, 13:03 Von: Deutsche Presse-Agentur