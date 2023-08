Friedrichshafen

Verlorenes Kennzeichen führt zu geflüchteten Autofahrer

Baden-Württemberg / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. (Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild )

Die Polizei hat in Friedrichshafen am Bodensee einen vom Unfallort geflüchteten Autofahrer durch sein dort verlorenes Kennzeichen ausfindig gemacht. Der 23 Jahre alte Mann fuhr am Freitagabend aus einer Tiefgarage raus und gegen ein vorbeifahrendes Auto, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Veröffentlicht: 12.08.2023, 10:41 Von: Deutsche Presse-Agentur