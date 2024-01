Verletzung: Eishockey-Profi Ennis beendet Karriere

Der Eishockey-Profi Tyler Ennis von den Adler Mannheim beendet nach einer Nackenverletzung seine lange Karriere. Der Vertrag mit dem NHL-erfahrenen Stürmer werde zum 30. April in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst, teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch mit. Als Grund habe der 34-Jährige dem Verein seine schwere Nackenverletzung genannt, die er sich am 21. November im Achtelfinal-Rückspiel der Champions Hockey League gegen den SC Rapperswil-Jona zugezogen hatte.

„Nachdem ich mit unserem großartigen Team hart daran gearbeitet habe, gesund zu werden, habe ich mich letztendlich entschieden, mit dem Eishockey aufzuhören“, sagte Ennis laut der Vereinsmitteilung. Er war Ende Oktober nach Mannheim gekommen, zuvor hatte er in der Schweiz für den SC Bern gespielt. Bis 2022 hatte Ennis für mehrere Clubs in der nordamerikanischen Profiliga NHL auf dem Eis gestanden.