Verletzter Neuzugang Undav: „In hoffentlich zwei Wochen fit“

Fußball–Bundesligist VfB Stuttgart kann womöglich nach der Länderspielpause auf den verletzten Neuzugang Deniz Undav bauen. Der ausgeliehene Stürmer hatte sich Anfang August nur wenige Tage nach seinem Wechsel vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion zu den Schwaben einen Teilriss des Außenbandes im Knie zugezogen. „Im Endeffekt sind es zum Glück nur vier bis sechs Wochen statt drei bis sechs Monate. Jetzt ist es das Ziel, in hoffentlich zwei Wochen fit zu sein“, sagte Undav dem SWR Sport.

Nach dem dritten Spieltag mit dem VfB–Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg pausiert die Bundesliga. Anschließend geht es für die Stuttgarter von Trainer Sebastian Hoeneß am 16. September beim FSV Mainz 05 weiter. Die Länderspielpause spiele ihm in die Karten, sagte Undav, ergänzte aber auch: „Ich nehme mir lieber eine Woche mehr, fühle mich im Kopf sicherer — und bin dann zu 100 Prozent fit.“

Ohne Undav war der Beinahe–Absteiger der vergangenen Saison mit einem 5:0 gegen den VfL Bochum und einem 1:5 bei RB Leipzig in die Saison gestartet.