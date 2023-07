Fußball

Verletzter Günter bleibt Kapitän des SC Freiburg

Schruns / Lesedauer: 1 min

Freiburgs Christian Günter gestikuliert. (Foto: Tom Weller/dpa )

Christian Günter wird den SC Freiburg auch in der kommenden Saison als Kapitän anführen. Das habe die Wahl im Trainingslager in Schruns ergeben, teilte der badische Fußball–Bundesligist am Sonntag mit.

Veröffentlicht: 24.07.2023, 05:34 Von: Deutsche Presse-Agentur