Verkehrsminister hält an Maut-Plänen fest

Eine Lkw-Maut auf Landes- und Kommunalstraßen in Baden-Württemberg? Darauf hatten sich Grüne und CDU 2021 im Koalitionsvertrag verständigt. Die Maut wird zwar in dieser Legislaturperiode nicht mehr kommen, wie Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) Ende vergangenen Jahres der „Schwäbischen Zeitung“ gesagt hat. Zu aufwendig seien die Vorbereitungen für ein nötiges Gesetz. Verworfen hat er diesen bundesweiten Alleingang aber nicht - im Gegenteil. Die Vorbereitungen laufen.

Wir wollen das Ganze machen, weil wir was für die Infrastruktur und für das Klima tun müssen. Winfried Hermann

Am Dienstagabend hat Hermann vor Spediteuren und Vertretern von Verkehrs- und Unternehmerverbänden im Haus der Geschichte in Stuttgart für sein Projekt geworben. „Wir wollen das Ganze machen, weil wir was für die Infrastruktur und für das Klima tun müssen“, sagt er. „Wir sind davon überzeugt, dass die Maut insgesamt Sinn macht.“ Schließlich sollten die Nutzer der Straßen stärker am Verschleiß beteiligt werden.

Drei Gründe für eine Maut

Drei Gründe nannte Hermann für die geplante Maut:

Erstens brauche es für Sanierung und Erhalt der Straßen kontinuierlich mehr Geld. Allein 312 und damit 30 Prozent aller Brücken im Land seien sanierungsbedürftig. Seit seinem Amtsantritt seien die Landesmittel für den Straßenbau zwar verdoppelt worden. „Wir müssten bis zum Ende des Jahrzehnts die Sanierungsmittel nochmal verdoppeln. Sonst sind Sperrungen unausweichlich“, und das bei zunehmend knapperen Haushaltsmitteln.

Zweitens brauche es Geld, um die Transformation im Güterverkehr zu finanzieren. Wenn Spediteure auf Lkw mit E-Antrieb umstellen, und das sollen sie nach Hermanns Sicht, brauche es staatliches Geld für den Aufbau eines Ladenetzes. „Bis 2030 brauchen wir 6000 Ladepunkte“, zitiert Hermann aus einer Studie.

Und drittens brauche es die Maut zum Schutz des Klimas. Sie soll steuernd wirken. „Wer den geringsten Ausstoß hat, hat die geringsten Kosten“, so Hermann. Denkbar sei auch, manche Trassen zu unterschiedlichen Zeiten variabel zu bemauten.

Beim Bund ist Hermann mit dem Plan, eine solche Maut deutschlandweit einzuführen, mehrfach gescheitert. Dem Unternehmen Toll Collect, eine 100-Prozent-Tochter des Bundes, das die Maut auf Autobahnen und Bundesstraßen verwaltet, habe Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) zudem untersagt, in Baden-Württemberg tätig zu werden, so Hermann. Auch die anderen 15 Bundesländer wollen nicht mitziehen - weil das Vorhaben nicht sehr populär sei. „Deshalb scheut Politik oft, Dinge zu machen, die zwar richtig sind, für die sie aber Prügel einstecken müssten“, sagt Hermann.

Andere EU-Länder sind vorgeprescht

Dabei ist der Südwest-Verkehrsminister nicht der Erfinder einer solchen Maut auf Landes- und Kommunalstraßen. „Es gibt einen Trend hin zu niederrangigen Straßennetzen europaweit“, sagt Robert Yen, Vorstand der Rapp Trans AG, der europäische Regierungen und auch die EU-Kommission zum Thema berät. In der Schweiz zahlten Lkw für jeden Meter, den sie fahren. Die Slowakei und Tschechien haben ihre Maut 2013 auf Straßen jenseits der Hauptrouten eingeführt. Auch Dänemark verfolge entsprechende Pläne. Massive Nachteile dadurch könne er an Wirtschaftsdaten nicht ablesen. „Die Maut hat nicht die wirtschaftliche Wirkung, die man ihr andichtet“, sagt Yen.

Es ist ein Wettbewerbsnachteil für Baden-Württemberg und ein Bürokratieakt. Jochen Graeff

Genau davor warnt aber Jochen Graeff. Er ist Geschäftsführer der gleichnamigen Speditionsfirma in Mannheim und Mitglied des Verkehrsausschusses der IHK Rhein-Neckar, die bei diesem Thema landesweit federführend ist. Seine Einschätzung zu einer möglichen Südwest-Maut: „Es ist ein Wettbewerbsnachteil für Baden-Württemberg und ein Bürokratieakt.“ Vor allem der ländliche Raum werde dadurch zusätzlich belastet. Graeff verweist auf die jüngste Mauterhöhung des Bundes vom Dezember. „Das hat uns richtig weh getan“, sagt er. Seitdem haben sich die Kosten für Fahrten auf Bundesstraßen und Autobahnen praktisch verdoppelt. Anders als Hermann dies einfordert, könne man solche zusätzlichen Transportkosten nicht einfach so an die Kunden weitergeben.

Höhere Preise für Verbraucher

Rückendeckung bekommt Graeff von vielen Seiten. Oskar Dold vom Verkehrsverband Baden betont, dass durch die Einführung der Maut auf Bundesebene „Zigtausende mittelständische Transportunternehmen pleite gegangen“ seien und nennt Hermanns Maut-Pläne eine „absolute Frechheit“. Auch Sabine Hagmann vom Handelsverband spricht von einer „absolute Zusatzbelastung und einem Wettbewerbsnachteil, wenn die Maut nur auf Baden-Württembergs Landstraßen und kommunalen Straßen eingeführt würde“. Dadurch erhöhten sich die Kosten nach Berechnungen gemeinsam mit der Handelskette Rewe um 22 Prozent. „Diese Erhöhung müsste an die Verbraucher weitergegeben werden.“ Das sei vielleicht im Lebensmittelhandel möglich, aber nicht in der Textilbranche.

Empfohlene Artikel LKW sollen auf kleinen Straßen zahlen Eine Extraportion Maut für Baden-Württemberg q Wirtschaft

Noch gebe es kein Gutachten dazu, wie sich die Maut auswirken werde, erklärt Hermann auf Hagmanns Frage. Die 250 Millionen Euro im Jahr, die die Zusatzmaut in die Landeskasse spülen soll, sei auch nur eine erste Berechnung. Wahrscheinlich, so Hermann, wolle man nur Landes- und Kreisstraßen bemauten, nicht aber Gemeindestraßen. Auch werde es viele Ausnahmen geben - etwa für Agrarfahrzeuge. Genauere Analysen würden nun erstellt und im Gesetzgebungsprozess vorgelegt, kündigt Hermann an. „Wenn wir jetzt in diesem Jahr richtig loslegen, es schaffen, ein Gesetz zu machen, können wir frühestens im Frühjahr 2027 starten“, sagt er.

Klärungsbedarf in der Koalition

Vorher gibt es aber noch Klärungsbedarf in der Koalition. Denn der Koalitionspartner hat sich zwar ursprünglich zur Maut bekannt. Eine Einführung sieht die CDU-Fraktion aktuell aber mehr als kritisch, wie deren verkehrspolitischer Sprecher Thomas Dörflinger betont hat.