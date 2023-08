Verkehrschaos: Polizei sperrt Autobahn 81

Wegen eines enormen Verkehrschaos musste die Autobahn 81 bei Gottmadingen (Kreis Konstanz) teilweise voll gesperrt werden. Eine Vielzahl an Verkehrsteilnehmer hätten am frühen Mittwochmorgen Hinweistafeln, Verbotszeichen, Fahrbahnmarkierungen und selbst die Anweisungen der verkehrsregelnden Polizisten ignoriert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Darunter hätten sich auch zwei Autofahrer befunden, die im Stau gewendet hätten und entgegen der Fahrtrichtung von der Autobahn abgefahren seien. Dabei sei glücklicherweise niemand gefährdet worden. Die Polizei stoppte beide Fahrer, die nun eine Anzeige und ein Bußgeld in Höhe von rund 200 Euro erwartet.

Das Verkehrschaos war laut Polizei durch den Bundesfeiertag am Montag in der Schweiz bedingt, an dem Lastwagenfahrverbot herrscht. Auch die Zollabfertigung findet an diesem Tag nicht statt. So kam es zu einem großen Aufgebot an Lastwagen, die am darauffolgenden Mittwoch über die Grenze in die Schweiz wollten.

Laut Polizeisprecherin war die Verkehrslage auch am Donnerstagmittag noch angespannt. Die Vollsperrung von Mittwochmorgen Richtung Schweiz war nach einigen Stunden wieder aufgehoben worden.