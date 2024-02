Verfolgungsjagd mit Polizei: Frau rast alkoholisiert auf A5

Eine alkoholisierte 33-Jährige hat sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd geliefert. Die Beamten waren in der Nacht zum Mittwoch zu einem mutmaßlichen Beziehungsstreit nach Kappel-Grafenhausen (Ortenaukreis) gerufen worden, wie die Polizei mitteilte. Noch bevor die Polizisten dort eintrafen, fuhr die 33-Jährige mit ihrem Auto weg, obwohl sie vorher Alkohol getrunken hatte.

Eine Fahndung begann - als die Frau eine Polizeistreife erblickte, fuhr sie mit erhöhter Geschwindigkeit auf die Autobahn 5 Richtung Basel. Aufforderungen zum Anhalten ignorierte sie nach Angaben der Polizei. Nach etwa 30 Minuten endete die Verfolgungsjagd kurz vor dem Grenzübergang in die Schweiz in Weil am Rhein, die Frau wurde von einer Polizeiblockade gestoppt. Ein Alkoholtest ergab 0,4 Promille. Es sei ein Strafverfahren eingeleitet worden, teilten die Beamten mit.