Tübingen

Verfolgungsjagd endet für mutmaßlichen Ladendieb in Bach

Tübingen / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

Ein Jugendlicher hat in Tübingen mutmaßlich eine Jacke gestohlen und ist auf der Flucht vor der Polizei in einen Bach gestürzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll der 17-Jährige am Samstagnachmittag die Jacke in einem Laden gestohlen haben und davongerannt sein, als ihn ein Ladendetektiv ansprechen wollte.

Veröffentlicht: 19.11.2023, 13:14 Von: Deutsche Presse-Agentur