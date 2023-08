Die Finanzierung der Bergung des Dampfschiffs Säntis aus dem Bodensee steht. Die nötige Finanzierungsschwelle sei knapp erreicht worden, teilte der Schiffsbergeverein Romanshorn am Mittwoch mit.

Bei einer entsprechenden Crowdfundingaktion seien bislang 205.000 Franken (215.000 Euro) zusammengekommen, sagte Initiator Silvan Paganini der „Schwäbischen Zeitung“. Nun gehe es darum, das nötige Material zu beschaffen — vor allem so genannte Hebesäcke, die mit Luft gefüllt werden und so das 210 Meter unter der Seeoberfläche liegende Wrack zutage befördern sollen.

Der frühestmögliche Termin dafür sei der März 2024, sagte Paganini. Den Schornstein des einstigen Dampfschiffes hat der Verein bereits geborgen. Er steht nun in der Werft der Schweizerischen Bodenseeschifffahrt (SBS), die das Projekt unterstützt und bei der Paganini als technischer Betriebsleiter arbeitet. Der Schornstein werde nun konserviert, hieß es.

Schiff wurde bewusst versenkt

Die Säntis war eines von 76 Dampfschiffen, die zu Spitzenzeiten Anfang des 20. Jahrhunderts auf dem Bodensee unterwegs waren. Es wurde am 2. Mai 1933 von den Schweizerischen Bundesbahnen als damaligem Eigentümer versenkt, weil die Betriebserlaubnis ausgelaufen war.

Eine Bergung gilt als schwierig, weil nur Roboter, aber keine Taucher sich so tief unter der Seeoberfläche bewegen können. In der Werft der SBS in Romanshorn wurde daher eigens ein Bergeroboter entwickelt, dessen Maße auf die Säntis abgestimmt sind.

Unklar ist noch, was mit dem Wrack passieren soll, wenn es erfolgreich geborgen wird. Im Gespräch ist es, das Schiff in Romanshorn in Ufernähe aufzustellen, womöglich könnte es in einen Spielplatz integriert werden.