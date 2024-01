Verkehr

Verdi: Nahverkehr-Warnstreiks am Freitag auch im Südwesten

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Ein Transparent bei einem Warnstreik der Gewerkschaft Verdi. (Foto: Paul Zinken/dpa/Symbolbild )

Die Gewerkschaft Verdi will am Freitag den Nahverkehr in sieben Städten im Südwesten bestreiken. Betroffen von dem Warnstreik sind die kommunalen Verkehrsbetriebe in Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn, Freiburg, Baden-Baden, Esslingen und Konstanz, wie Verdi am Montag mitteilte.