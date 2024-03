Verdächtiger nach Verfolgungsjagd mit Polizei in U-Haft

Nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in Schwaben sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Dem Mann wird unter anderem bewaffneter Handel mit Betäubungsmitteln und Gefährdung des Straßenverkehrs vorgeworfen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der 32-Jährige soll in der Nacht auf Sonntag zwischenzeitlich mit rund 200 Kilometern pro Stunde vor den Beamten davongefahren sein. Nachdem er die Autobahn verlassen hatte, verunfallte er in Elchingen (Landkreis Neu-Ulm). Bei seiner Festnahme fanden die Beamten rund 80 Gramm Cannabis sowie ein Einhandmesser. Bei dem Unfall wurde der Verdächtige leicht verletzt.